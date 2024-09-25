Вона ніколи цього не забуде: хлопець вразив дівчину незвичним першим побаченням

Від того, як пройде перше побачення, зазвичай залежить, чи буде друге. Джавн Стоктон придумав настільки оригінальне місце для побачення, що вразив не тільки свою супутницю, а й користувачів мережі.

За виграні гроші повів дівчину в ресторан

Хлопець поділився відео з побачення у мережі і отримав безліч захопливих коментарів. Люди хвалили Джавна за його креативність.

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Джавн познайомився з дівчиною у тіндері і вирішив покликати її на побачення. Та місце він обрав досить нетипове для побачень і повів свою супутницю на перегони свиней. Джавн захопливо підбадьорював тварин, поки ті бігали трасою. Зрештою, хлопцю вдалося виграти 50 доларів, за які він потім повів дівчину у ресторан.

Дівчина була в захваті від побачення, адже такого вона точно не очікувала. Закохана пара зустрілася ще кілька разів, але зрештою побудувати стосунки їм не вийшло. Хлопець та дівчина відверто поспілкувалися і вирішили припинити все.

Вона була справді милою дівчиною. Ті кілька разів, які ми провели разом, були наповнені чудовими розмовами та сміхом, але врешті-решт це просто не спрацювало. Ми були на двох різних етапах нашого життя,

– сказав Джавн.

Хлопець повів дівчину на побачення на свинячі перегони: відео

"Я знаю, що вона завжди буде пам'ятати хлопця, який взяв її на перегони свиней і кричав на сільськогосподарських тварин, щоб просто розсмішити її. Я дуже поважаю її і знаю, що у неї світле майбутнє", – додав Джавн.

Багато користувачів мережі захопилися щирістю юнака. Вони були вражені тим, як позитивно він розповів історію про дівчину, з якою у нього зрештою нічого не вийшло.