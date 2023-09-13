4 помилки, яких варто уникнути на першому побаченні

Перше побачення – завжди хвилюючий момент. І тут варто відчувати себе упевнено та комфортно.

Виділяють 4 типові помилки, яких можна припуститися на першому побаченні. Які вони і як їх уникнути – читайте далі.

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Помилки на побаченні

Побачення – найкращий спосіб познайомитися з майбутнім партнером. Але у цей час можуть охоплювати емоції та хвилювання. Опанувати їх допоможуть наступні поради фахівців.

Наміри на побачення. Щоб побачення принесло максимальної емоційної користі, варто розібратися, що ви, власне, хочете отримати – визначити наміри. Якщо шукаєте серйозних стосунків, то вже під час першої зустрічі можна зрозуміти сумісність з партнером: чи маєте ви спільні інтереси, які ваші пріоритети та погляди на життя. Важливо бути чесним у першу чергу із собою.

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Дискомфорт. Як вже наголошувалося, перше побачення сповнене певними хвилюваннями. Підсилити їх може саме партнер. Визначте чи не виникає у вас дискомфорт у спілкуванні. Довіряйте своїм інстинктам та покладайтеся на відчуття.

Пошук негативних моментів. На першому побаченні зазвичай обоє партнерів намагаються показати себе з кращого боку. Але підсвідомий пошук негативних аспектів, ба більше – порушення подібних тем у розмовах, може стати помилкою для продовження потенційних стосунків. Не прискіпуйтеся і не розглядайте від початку людину під мікроскопом.

Сконцентруйтеся на позитивних моментах / unsplash.com

Шанс другої зустрічі. Наш ритм життя змушує приймати швидкі рішення. Це стосується безпосередньо й сердечних справ. Фахівці радять дати другий шанс на побачення потенційному партнеру, якщо він не викликає дискомфорт чи не несе потенційну загрозу. Дуже часто важко розкритися за декілька годин спільної розмови.

Робіть висновки неквапливо, шукайте своє та справжнє, що приносить вам лише позитивні емоції.