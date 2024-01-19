Пара "вкрала" весілля друзів: ті придумали вишукану помсту

Дуже неприємно, коли друзі "крадуть" особливий день. Джек та Лізі не очікували, що їхнє весілля стане лише фоном для освідчення друзів.

Джек та Лізі дуже довго планували весілля. Пара мріяла, що все буде справді ідеально: від вибору музики до глазурі на капкейках. Однак вони не врахували, що їхній друг Гаррі вирішить освідчитися своїй дівчині Лілі.

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Коли раптом посеред чужого весілля, Гаррі витягнув з кишені каблучку й опустився на одне коліно, це відразу стало топновиною вечора. Лілі, сяючи від щастя, сказала "так". І всі гості кинулися вітати заручених. Радіючи та підіймаючи келихи ігристого за щастя Гаррі та Лілі, гості якось забули, що прийшли на весілля до Джека та Лізі.

Ображені наречені дуже розчарувалися у вчинку друга. Вони навіть поділилися цією історією у мережі, шукаючи підтримки інших людей. Наречені обурені, що їхнє весілля просто "вкрали". Найгірше, що таку підставу зробив близький друг. Користувачі мережі підтримали Джека та Лізі й зауважили, що Гаррі не мав права перетворювати чуже весілля в епічний момент своєї love story.

Спілкування з Гаррі Джек та Лілі не припинили. Однак задумали вишукану помсту: оголосять на його весіллі з Лілі, що чекають маля.