Онкохворий наречений, який вже не вірив в одужання, одружився з коханою: це його врятувало

Зак та Медді – разом зі школи. Закохані жили своїм ідеальним життям, аж доки хвороба не зруйнувала їхню казку. Заку поставили діагноз – агресивна форма раку крові. Це була вже 4 стадія.

Хлопець негайно розпочав інтенсивне лікування й вийшов у ремісію. Під час мандрівки він освідчився Медді. Дівчина відповіла: "так".

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Стан Зака раптово погіршився – надії майже не залишалося

Водночас вже через декілька місяців самопочуття Зака стрімко погіршилося. Хлопця фактично паралізувало. Лікарі виявили у мозку Зака пухлину. За місяць до весілля він знову розпочав складний шлях лікування. Медді весь час залишалася поруч.

Одного дня Заку стало настільки погано, що здалося, ніби жити йому залишається лише декілька днів. Хлопець відчував, що дуже втомився й готовий здатися. Закохані вирішили одружитися тут та зараз. Весілля організували за 48 годин.

Ми просто подумали: якщо це останнє, що ми можемо зробити разом, то принаймні нехай це буде щось позитивне,

– зізналася Медді.

Весілля повернуло в очі Зака світло

Медді розповіла, що весілля повернуло світло в очі Зака. Дівчина сказала найзаповітніше "так" у лікарняній палаті в оточенні медперсоналу. Водночас вона зізнається, що почувалася щасливою. Жодної самотності. Тільки підтримка й любов. Рак не зміг відібрати у закоханих цю мить.

Коли Зак побачив, як Медді йде нього лікарняним коридором, він вирішив, що, попри все, продовжить боротьбу.

"Вона була такою красивою", – розповів хлопець.



Весілля Зака та Медді у лікарні / Mirror

Після весілля Зак розпочав ще один курс хімієтерапії. Він пройшов крізь найважчий етап життя. Зокрема, трансплантацію кісткового мозку. Медді тримала коханого за руку й повторювала, що одного разу вони повернуть своє ідеальне життя. Спойлер – зараз вже чоловік та дружина працюють над цим.

Заку вдалося вийти у ремісію. Він навіть зміг повернутися до роботи, а ще – вони з Медді провели разом відпустку. Закохані впевнені: вони неодмінно повторять свої весільні присяги. Цього разу – вже не в лікарні. І весільний торт та перший танець – обов'язково будуть.