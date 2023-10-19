"Це глибше, ніж оргазм", – Оля Цибульська розповіла, що найбільше цінує у стосунках з чоловіком

Оля Цибульська перебуває у стосунках зі своїм чоловіком Сергієм Грисюком ще з 10 класу школи. Співачка відверто зізналася, що багато чоловіків намагаються привернути її увагу, однак зірка вважає, що у стосунках є "дещо глибше за оргазми".

"Я для нього Оля з паралельного класу, а не з телевізора"

Зірка не вважає, що через те, що вона так довго з Сергієм, їхні стосунки стали звичкою. Про це вона розповіла в інтерв'ю.

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Співачка зізналася, що у її життя було багато чоловіків."Гортати меню – ще не означає замовляти", – сказала Цибульська. Однак свого партнера зірка обрала на інтуїтивному рівні, по відчуттях, коли він брав її за руку. Через цей глибокий емоційний зв'язок інші чоловіки не цікавлять співачку. Штамп у паспорті, на її думку, не змушує нікого бути разом. Це рішення людина постійно схвалює сама.

Стосунки і сім'я – це рішення бути разом. Коли ти відчуваєш щось до людини, коли ти нею такий самий, як на одинці з собою, і тобі не доводиться грати якісь соціальні ролі. Коли тобі добре просто мовчати. Коли ти приймаєш рішення бути разом – то це набагато глибше за оргазми. Набагато крутіше за візуальні картинки,

– розповіла Цибульська.

Знаменитість зазначила, що їй завжди цікаво з Сергієм. Хоч по житті Оля переважно екстраверт, та з коханим вона може бути інтровертом. Їй приємно просто мовчати і слухати.

"Я для нього Оля Цибульська з паралельного класу, а не з телевізора", – наголосила співачка.

До речі, подружжя не завжди ділиться один з одним новинами та подіями, які стосуються їхньої роботи та кар'єри. Для співачки це комфортно. Вона вважає, що це свідчить про високий рівень довіри, адже їм не потрібно обговорювати усі дрібні деталі.

Зауважимо, Сергій Грисюк – є керівником ТОВ "Радивилівмолоко", яким також керують його батько та брат. Раніше чоловік Цибульської був депутатом Радивилівської міськради. На початку повномасштабної війни Сергій розповідав, що вважає свій шлюб щасливим.

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