Він – прекрасний, – як Оксана Муха після розлучення зустріла нове кохання

Оксана Муха пережила розлучення, однак залишилася з колишнім чоловіком добрими друзями. І хоча співачка береже особисте життя у таємниці, наразі відомо, що вона вже зустріла нове кохання.

Оксана Муха 16 червня святкує свій день народження. Фантастичній українській співачці виповнилося 43 роки. З цієї нагоди Love 24 розповідає, що відомо про її особисте життя.

Зверніть увагу Кохання – на першому місці: історія Ріти, яка пішла за покликом серця, та воїна ЗСУ Дмитра

"Не все пропало, а перегорнута сторінка"

Муха рідко ділиться деталями особистого життя. Вона переконана, що щастя любить тишу. Однак деякі факти шанувальники все-таки знають.



Перший шлюб співачки з чоловіком на ім'я Богдан завершився розлученням. В експодружжя є син. Тривалий час Муха ніяк не коментувала розлучення. Однак через багато років збагнула: її досвід може допомогти іншим пережити свої болісні моменти.

Це було для мене табу! Але останнім часом я зрозуміла, як багато у людей є проблем. Можливо, мій приклад… Це комусь допоможе. Когось дуже обнадіє! Я дуже хочу, щоб люди розуміли, що немає поняття – все пропало! Є поняття – перегорнути сторінку. І почати робити щось інакше,

– наголосила Муха.

Зміни в особистому житті вона пропрацювала з психологом. Муха зізналася, що розлучення було для неї важким морально, однак це був найкращий вихід, адже почуття вже перегоріли. Однак з колишнім чоловіком Муха зберегла дуже теплі дружні стосунки.

"Щастя любить тишу"

Згодом Муха зізналася, що вже зустріла нове кохання. Обранцем співачки став художник зі Львова. Він тривалий час працював у Німеччині, однак згодом повернувся в Україну.

Він дуже самодостатній. Він подобається мені, як особистість. Цікаве його мислення, сприйняття світу. У нас є багато спільного в людяності. Він прекрасний. Але щастя любить тишу,

– зізнавалася співачка.

Відомо, що у стосунках пара не допускала поспіху. Закохані хотіли набути разом й краще пізнати одне одного.