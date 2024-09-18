Весело та романтично: кумедні фрази для весільної обітниці

Проголошення обітниць під час церемонії – це один з найчуттєвіших моментів весілля. Наречені публічно зізнаються один одному в коханні і дають ніжні обіцянки, яких хочуть дотримуватися у сімейному житті.

Деяким нареченим важко публічно говорити про свої почуття до коханої людини, адже на весіллі, окрім другої половинки, будуть і гості. Молодятам хочеться усіх вразити своєю щирістю та дотепністю. Тому ці 12 кумедних фраз точно прикрасять вашу обітницю, пише Brides.

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Кумедні фрази для обітниці

1. "Я обіцяю завжди помічати, коли ти пострижешся".

2. "Я обіцяю тобі допомагати з орфографією й казати, коли ставити кому, а коли – тире".

3. "Я обіцяю не дивитися наступну серію серіалу без тебе".

4. "Я обіцяю любити тебе навіть коли ти переглядаєш сотню трейлерів, щоб обрати фільм на вечір, та зрештою не обираєш жодного".

5. "Я обіцяю не вести рахунок… Я завжди виграю".

6. "Я обіцяю слухати, коли ти будеш говорити зі мною про спорт, пиво чи щось інше, а не просто дивитись у телефон і говорити: "Хм, так".

7. "Я обіцяю чистити злив у ванній, хоча ти єдина з нас з довгим волоссям".

8. "Я обіцяю сміятися по-справжньому з кожного твого жарту, незалежно від того, наскільки він дурний або погано сказаний. Я дуже тебе люблю".

9. "Я обіцяю не робити перший ковток твого напою, перш ніж дати його тобі".

10. "Я обіцяю робити тобі красиві фотографії, які будуть гідні твого інстаграму".

11. "Я обіцяю стояти поруч з тобою, коли настане зомбі-апокаліпсис. Якщо ти перетворишся на зомбі, я обіцяю дозволити тобі вкусити мене, щоб я теж стала зомбі і залишилася з тобою назавжди".

12 "Я обіцяю не засуджувати твій плейлист, коли ти за кермом".

Трішки гумору ніколи не завадить. Він допоможе зробити вашу обітницю коханій людині легкою та індивідуальною.