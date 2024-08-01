Чоловік зробив одну деталь, щоб врятувати шлюб, й несподівано став мільйонером

Ніколи у житті не знаєш, коли втратиш, а коли знайдеш. Щоб не розсердити дружину, хлопець вирішив придбати дешевший лотерейний білет й раптомо став мільйонером.

ЗМІ розповіли, що щасливчик перебував на вечірці у Балтиморі. У певний момент він вирішив придбати лотерейний білет. Спершу планував взяти дорожчий, а тоді подумав про дружину. Вона не контролює його витрати, звісно, однак не в захваті від того, аби витрачати зарплати на щось азартне.

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Зрештою, хлопець вирішив обрати дешевший лотерейний білет. І несподівано навіть для себе виграв мільйон. Герой історії був просто шокований. Спершу він навіть не знав, де його щасливий білет. Але дружина допомогла знайти.

Коли я отримав його, то спочатку просто очманів. Я подивився на нього, і мої очі просто закотилися,

– розповів чоловік.



Мільйон буквально "впав на голову" герою історії / Unsplash

Ідей, на що потратити виграш, у нього наразі немає. Водночас чоловік продовжує скуповувати квитки щастя. На повторний виграш не сподівається, а робить це просто заради задоволення. Тим часом дружина вже не настільки скептично налаштована проти лотерейних білетів.