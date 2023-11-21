Романтика – не про цих знаків зодіаку: хто у списку

Безумовно, кожна людина унікальна й має власний підхід до стосунків. Втім, кілька знаків зодіаку менш романтичні за своєю природою.

Астрологи назвали одразу чотири знаки зодіаку. Це Водолій, Стрілець, Козоріг і Діва, передає 24 Канал.

Важливо Яким знакам зодіаку у 2024 році не щаститиме в коханні

Водолій

Водолії відомі своєю незалежною та інтелектуальною натурою. Іноді ці люди можуть надавати перевагу своїй свободі та розумовим зв'язкам над романтичними жестами.

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Козоріг

Ці практичні й цілеспрямовані особистості здебільшого зосереджені на побудові стабільного та безпечного майбутнього. Козороги можуть бути не дуже романтичними.

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Діва

Народжені під цим знаком – прекрасні аналітики, захоплені перфекціонізмом. Їм може бути важко виражати свої почуття та емоції.

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Стрілець

Ці люди – авантюристи. Стрільці часто шукають азарту та нових вражень. Їхній ентузіазм до свободи та дослідження іноді може ускладнювати для них пристосування до традиційної романтичної рутини.

Гороскоп для Стрільців