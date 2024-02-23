"Минулого тижня вийшов із пекла Авдіївки": воїн одружився з коханою у Львівській ратуші

У Львівській ратуші 23 лютого сталася радісна подія. Воїн Назар Лемець, який до початку повномасштабного вторгнення працював у міській раді, одружився з коханою Анжелікою.

До 24 лютого Лемець працював у Львівській міській раді. Водночас вже два роки воїн захищає Україну у лавах ЗСУ. Лише минулого тижня герой вирвався з пекла Авдіївки. Окрім того, він воював у Київській області, а також – поблизу Запоріжжя. Молодят привітав мер Львова Андрій Садовий.

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До повномасштабного вторгнення Назар працював у міській раді. Став на захист України, пройшов найгарячіші точки. Минулого тижня вийшов із пекла Авдіївки. Прийшов до нас і сказав – пора одружуватись. Сьогодні його дружина Анжеліка щаслива, як ніколи. Всі щасливі. Для нас честь провести урочисту церемонію у стінах Ратуші,

– написав Андрій Садовий.



Назар та Анжеліка / Фото Романа Балука для Львівської міської ради



Щасливий момент разом / Фото Романа Балука для Львівської міської ради

Історія закоханих

Назар розповів, що ще 23 лютого 2022 року вони з Анжелікою сиділи вдома. А вже 24 лютого почалася війна. Анжеліка виїхала за кордон – 3 місяці вона перебувала в Італії. Тим часом Назар мобілізувався. Воїн розповів, що останній контрнаступ, у якому брав участь, – історична ділянка в Запоріжжі. Окрім того, Назар та його побратими до останнього були в Авдіївці.

Анжеліка зауважила, що найважче було чекати Назара. Водночас вона заспокоювала себе, що коханий повернеться, він знає, що робить, нікого не залишить у біді та вийде з будь-якого пекла.