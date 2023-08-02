Ніколи не зрадять: 2 найвірніші знаки зодіаку

Частина людей зраджує своєму партнеру. Однак, є ті знаки зодіаку, які зберігають вірність.

Так, Тельці та Раки здебільшого ніколи не зрадять. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Телець

Народжені під сузір'ям Тельця є чи не найчеснішими й найнадійнішими. Вони зберігають вірність коханій людині та дуже віддано ставляться до свого вибору.

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Рак

Це один з найчуттєвіших знаків зодіаку, представники якого нерідко є однолюбами. Раки дорожать сім'єю та коханою людиною.

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