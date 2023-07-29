Романтична Україна: 5 місць, куди варто з’їздити з коханою людиною

Часто під час відпустки ми задумуємося: куди можна з’їздити з другою половинкою, та й щоб не виїжджати за кордон і більше дізнатися про Україну. Поширені туристичні локації стають не цікавими, адже там збирається дуже багато людей задля гарних фотографій.

В Україні є чимало дивовижних місць, де ще не всі встигли побувати. Тож 24 Канал дібрав 5 найромантичніших локацій, куди варто запланувати поїздку з другою половинкою.

До теми Париж навіть не увійшов до списку: визначено найкращі місця у світі для романтичного відпочинку

Невицький замок (Закарпатська область, село Невицьке)

Цей замок був побудований ще у XVII столітті і за такий довгий час встиг обрости доволі цікавими легендами. Однією з яких є таємнича назва самої будівлі. Місцеві розповідаються, що невицьким його назвали саме через велику кількість наречених, які там зустрічаються. Ця тенденція зберігається й дотепер, але й до них приєднуються туристи, адже панорама з вершини гори відкривається неймовірна.

До замку можна дістатися будь-яким зручним способом: електричкою, маршруткою чи пішки із села Кам’яниця. Тому це дуже зручне місце для подорожі.

Невицький замок, побудований ще у XVII столітті / Фото Вікіпедія

Національний дендрологічний парк “Софіївка” (Черкаська область, Умань)

Парк побудований у 1796 році Станіславом Потоцьким для своєї дружини Софії як доказ його палкого кохання. В основу створення пам’ятки архітектури лягли поеми Гомера “Іліада” та “Одіссея”. Центральна його частина відображає сюжети із міфології Стародавньої Греції та Риму.

Нині парк постійно доглядають, а працівники кожен рік висаджують все більше дерев. Станом на сьогодні їх налічується близько 2 тисяч.

Парк "Софіївка" восени / Фото "Софіївка"

У “Софіївці” є 4 великі ставки: Нижній, Верхній, Красний та Війтівський. Кожна водойма оздоблена різними малими архітектурними композиціями, найвидатнішим з яких є фонтан “Змія”, що розташована у Нижньому ставі. Висота його водяного стовпа сягає аж 16 метрів.

Окрім насолоди красою парку, ви можете також здійснити прогулянку на човні по підземній річці Ахеронт. Вона сягає 200 метрів у довжину та вважається найдовшою і найстарішою штучною річкою в Європі.

Бакота (Хмельницька область, село Колодіївка)

Бакотська затока знана тим, що колись на її місці було село, але його затопило водою. У 1981 році почалося будівництво Новодністровської ГЕС, тому усе населення з Бакоти та сусідніх міст вивезли, а саму місцевість затопили.

Існує таке твердження, що у Бакоту найчастіше приїжджають як у потужне місце сили, щоб набратися життєвої енергії та відпочити.

Нині це дуже тиха та спокійна затока, до якої приїжджають туристи, щоб намилуватися розкішним заходом та сходом сонця. Найкращий вид на Бакоту відкривається із головного оглядового майданчику, який розташований над Михайлівським печерним монастирем.

Захід сонця у Бакоті / Фото Khers-on.ua

Ботанічний сад Чернівецького національного університету (Чернівці)

Цей дендропарк є одним із найстаріших в Україні. У 1880-х роках над його створенням почав працювати видатний ботанік Король Бауер. Австрійський професор Едуард Тангль власноруч висадив у ньому білу тополю, яка росте там дотепер. Насправді це було перше висаджене дерево на території Ботсаду.

Тут можна зустріти чимало різних рослин: понад 100 видів тюльпанів, нарцисів, магнолій, кактусів, хризантем. В оранжереї посаджено близько 920 видів тропічних рослин. Особливо гарним сад є навесні, коли починають цвітуть квіти та дерева.

Сюди приємно прийти із коханою людину насолодитися природою і відпочити від міського шуму.

Чернівецький ботанічний сад / фото Zruchno.travel

Лавандове поле Василівка (Одеська область, Болградський район)

У 230 кілометрах їзди вздовж дороги Одеса - Болград розташоване невелике лавандове поле. Квіти висадили 4 роки, тому кущики ще не дуже великі.

Лаванда дуже полюбляє сонце, тому південь Одещини - ідеальне місце для неї. Починає квітнути вона у середині червня і закінчує у середині липня. Тому часу, щоб помилуватися яскравою квіткою та зробити інстаграмні фотографії, достатньо.

Тим більше, тут є бузковий ретроавтомобіль, гойдалка та велосипед для гарних світлин.

Якщо ж вам задалеко їхати, у 70 кілометрах від Одеси розташоване село Вільне, що це може додати романтики вашій поїздці.

Захід сонця на лавандовому полі / Фото Unsplash

Романтичні місця є майже у кожному куточку України і для цього навіть не треба виїжджати за кордон. Ви можете обрати будь-яку найближчу локацію до вас, запросити кохану людину та сміливо їхати у подорож. Головне, не забудьте подбати про вашу безпеку.