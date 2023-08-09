3 важливі книги про секс, які обов'язково варто прочитати

У сучасному суспільстві зростає інтерес до сексуальної освіти. І якщо ще кілька років тому ми соромилися питати про секс, то зараз ця тема стає все більше прийнятною.

Якщо відверто, тема сексу завжди цікавила людей – письменниці та письменники – не виключення. Чимало з них останнім часом все більше схиляються до відкритого висвітлення інтимних аспектів через свої книги.

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3 важливі книги про секс

"Книга 69 міфів про секс. Дізнайтеся нарешті, чи правда те, про що ви соромилися запитати"

Автори: Аарон Керролл, Рейчел Врімен

Рік виходу: 2016

Видавництво: Віват

Ця книга викриває міфи про секс з суто наукової точки зору, які просто дивують своєю безглуздістю. Вона здатна відкрити істини та заповнити прогалини у ваших знаннях.



Обкладинка "Книги 69 міфів про секс. Дізнайтеся нарешті, чи правда те, про що ви соромилися запитати" / Віват

"Кінчай! Твоє право на задоволення"

Автор: Лорі Мінц

Рік виходу: 2023

Видавництво: Книголав

Це видання спонукає до глибшого дослідження власного тіла та сексуальності, надихаючи вас дізнаватися більше. Воно пропонує підходити до питань сексу та задоволень вільно. Лорі Мінц провела велике наукове дослідження та з'ясувала, що недостатнє задоволення не завжди обумовлене лише взаємодією партнерів, але й суспільством, культурою та навіть мовою!

Обкладинка книги "Кінчай! Твоє право на задоволення" / Книголав

"Давайте поговоримо про ваш останній секс. Оголіть тіло, щоб розкрити душу"

Автор: Єн Кернер

Рік виходу: 2022

Видавництво: Лабораторія

Сексолог і психотерапевт Єн Кернер наголошує: немає потреби поспішати з розривом ваших стосунків – є можливість виправити ситуацію.

Кернер проведе аналіз вашого сексуального сценарію – початку, середини та завершення інтимного акту. Він допоможе розібратися, де були допущені помилки та як створити умови для того, щоб обидва партнери могли отримати задоволення та розкритися насправді.

У цій книзі чітко та відверто розповідається про всі можливі шляхи досягнення задоволення, про налаштування психологічного та сексуального зв'язку з вашим партнером, про піднесення ваших стосунків на новий рівень та відновлення згаслих почуттів через ніжність та розміреність.



Обкладинка книги "Давайте поговоримо про ваш останній секс. Оголіть тіло, щоб розкрити душу" / Лабораторія