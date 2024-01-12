Вже можна планувати: відомі найкращі дати для весілля у 2024

Для закоханих, які планують весілля у2024 році, є хороша новина. Нарешті назвали найкращі дати для свята.

Чи залежить сімейне щастя від вибору дати весілля? Кожен може думати по-своєму.

Зверніть увагу Одне негласне правило, якого повинні дотримуватися всі одружені люди

Весільна експертка Елені Ґейдж зауважує, що бути щасливим означає вірити в удачу й святкувати її там, де вона є. Чудовим способом вивести свою весільну підготовку на новий рівень є обрати для весілля сприятливу дату. Тим більше, що 2024 рік буде дуже щедрим на них.

Окрім того, наречених закликають довіряти власній інтуїції. Якщо здається, що певна дата стане щасливою для вашого шлюбу, обирайте саме її. Сама Ґейдж зізнається, що вийшла заміж 10. 10. 10. Ця дата видалася їй справді магічною. Окрім того, так справдилося передбачення шамана, який ще до зустрічі Елені з чоловіком напророкував їй весілля саме у цей день.

Будь-яка дата для весілля може стати щасливою. Єдиний нюанс – ви маєте повірити у це.

А як найсприятливіші дати для весілля у 2024 році називають:

2, 20, 25, 27 і 28 січня

9 та 24 лютого

1, 2, 15 і 30 березня

2, 20 та 24 квітня

3, 9 та 31 травня

1, 14, 19 і 30 червня

1, 11, 21 та 28 липня

1, 2 та 21 серпня

1, 19 та 27 вересня

2,12 та 26 жовтня

1, 2, 14, 16 і 27 листопада

1, 9 та 17 грудня.

До слова, найкращим місяцем для шлюбу у рік Дракона є червень.