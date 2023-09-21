Наталка Денисенко показала оголені сідниці: естетичні кадри з відвертої фотосесії 18+

Українська акторка Наталка Денисенко приголомшила надзвичайно відвертими кадрами. Вона позувала на камеру повністю оголеною, засвітивши апетитні сідниці.

Зірка часто знімається в еротичних сценах у кіно, а цього разу потішила шанувальників відвертими та водночас дуже ніжними кадрами з фотостудії.

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Відверта фотосесія Наталки Денисенко

Акторка позувала на камеру у надзвичайно звабливому образі. Груди прикрила білим простирадлом, а спокусливі сідниці вирішила залишити оголеними, чим розбурхала уяву шанувальників. Волосся Наталка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у натуральних тонах.

Денисенко граціозно позувала на камеру, зваблювала не лише витонченою фігурою, а й проникливим поглядом. У підписі до фото, які акторка опублікувала після масованої атаки по Україні, зазначила, що показує сідниці російським ракетам.

Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий підпис,

– зазначила знаменитість.

Наталка Денисенко знялася оголеною / Фото з інстаграму акторки

Підписники Наталки ніколи не залишають поза увагою її дописи. Звісно ж, не змогли оминути й цю публікацію. У коментарях засипають актрису компліментами.