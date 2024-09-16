Чоловік скасував весілля через смс, яке наречена відправила його 12-річній доньці

Закохана пара планувала весілля і мала одружитися 13 вересня. Однак наречений скасував весілля після того, як дізнався, що наречена пригрозила його 12-річній доньці від попередніх стосунків.

Наречений обрав доньку у сімейній драмі

Наречена завжди говорила майбутньому чоловіку, що мріє про весілля без дітей. Мовляв, на святкування мають бути лише дорослі, мовиться у дописі на Reddit.

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Чоловік погодився з бажанням коханої, але сказав, що прагне виключення для його 12-річної доньки від попередніх стосунків. Майбутнє подружжя нібито домовилося, що дівчинка буде на весіллі. Адже чоловік не міг погодитися з тим, щоб не запросити рідну дитину.

Однак наречена вирішила, що не терпітиме доньку нареченого на весіллі і написала 12-річній дівчинці повідомлення з погрозами. Жінка заявила, що якщо дівчинка прийде на весілля, то вона викличе охорону, яка її виведе. Налякана дитина показала це повідомлення своєму батьку.

Я був шокований, оскільки це було абсолютно нехарактерно для моєї нареченої. Вона завжди добре ставилася до моєї дочки. Я подумав, що, можливо, вона діє нераціонально через свою одержимість весіллям без дітей,

– сказав наречений.

Це повідомлення спровокувало сварку між нареченими. Жінка казала, що дитина нібито перекрутила її слова. Однак тепер дівчинка почувається скривдженою і більше не бажає спілкуватися з майбутньою дружиною свого батька.

Через це наречений вирішив скасувати весілля і розірвати стосунки з нареченою.

Користувачі мережі підтримали чоловіка і сказали, що він зробив правильно. Вони припустили, що "мрія" нареченої про весілля без дітей насправді була просто небажанням запрошувати доньку чоловіка. Багато хто називав жінку "злою" та "безсердечною" через її вчинок.