Чоловік прийшов на власне весілля у такому взутті, що нареченій відразу порадили розлучитися

Весільна мода змінюється. Все частіше наречені відмовляються жертвувати власним комфортом та обирають зручні й водночас красиві вбрання. Однак наречений у кроксах дуже здивував мережу.

Весільне фото опублікували у Reddit. На світлині – наречені: дівчина – у красивій білій сукні – та хлопець, взутий у крокси.

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Уявіть, що ви готуєтеся три години, а ваш наречений з'являється у кроксах,

– підписали фото.

У мережі різко засудили вибір нареченого. Люди наголосили, що одна річ, коли наречені обирають оригінальне вбрання для весілля, яке демонструє їхній стиль та характер. Тоді можна прийти у чому завгодно й це виглядатиме класно. Однак наречений у кроксах просто проявив неповагу до своєї коханої, яка готувалася до весілля.

"Страшенно потворні крокси", "Сподіваюся, це внутрішній жарт між ними, і вона теж носить крокси", "Кинь його", "Розведися з ним", – написали користувачі мережі у коментарях.



Наречений прийшов на весілля у кроксах / Фото з Reddit

Однак були й ті, хто підтримав нареченого. Люди звертають увагу, що загалом він одягнений стильно та урочисто, а таке взуття міг обрати через травму ноги. Або – він офіційний амбасадор Crocs.