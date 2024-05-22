Наречена втратила коханого у день весілля, а через роки дізналася болючу правду про нього

День, який мав бути найщасливішим у житті Кейтлін Палмієрі з Нью-Йорка, став найгіршим. У свій ранок нареченої жінка дізналася, що її коханий помер. Та найгіршою для неї стала навіть не ця новина, а викриття, яке Кейтлін зробила через кілька років.

Наречений жив подвійним життям

35-річна Кейтлін та її 33-річний обранець Ерік готувалися до весілля у серпні 2020 року. Дівчина була до нестями закохана й думала, що їй дуже пощастило з майбутнім чоловіком.

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Кейтлін та Ерік познайомилися в додатку й зустрічалися 2 роки. Кейтлін з нетерпінням чекала, коли скаже свою шлюбну обітницю чоловіку, однак цьому не судилося статися. У ранок весілля жінка дізналася, що її коханий помер від раптової зупинки серця.

Наречена була у розпачі й впала у глибоку депресію. Лише через 3 роки Кейтлін дізналася, що її померлий чоловік, за яким вона так довго горювала, насправді жив подвійним життям.



Кейтлін кохала Еріка навіть після його смерті / Фото з інстаграму жінки

У день народження Еріка Кейтлін побачила в мережі допис, у якому якась жінка висловлювала жаль через смерть її коханого. Чоловіка також звали Ерік й у нього був той самий день народження, що й в коханого Кейтлін. Жінка не могла повірити власним очам й переконувала себе, що це просто випадковість. Однак вона вирішила написати незнайомці й розпитати про її горе.

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З'ясувалося, що це була дівчина її нареченого, з якою у нього був тривалий роман. Вони познайомилися за 7 місяців до заручин Кейтлін та Еріка і весь цей час спілкувалися. Як доказ своїх слів, коханка відправила жінці безліч скриншотів повідомлень сексуального характеру.

Останні повідомлення, якими вони ділилися, були для мене огидними. Вони мали сексуальний характер. Ерік надіслав їх їй за 7 днів до нашого весілля,

– розповіла Кейтлін.

Жінка не могла повірити цьому. Її світлі почуття до померлого коханого змінилися на безмежний гнів на ненависть. Кейтлін багато плакала й почувалася розбитою через те, що стільки років кохала людину, яка їй брехала.