Рішення підтримали всі: наречена скасувала весілля через невдалий анекдот чоловіка

Процес підготовки до весілля – прекрасний, але водночас і дуже виснажувальний. Одна наречена вирішила скасувати одруження ще на початку планування, а причиною став недоречний жарт її коханого.

До чого призводять "жарти" про шлюб

Наречена працювала організаторкою подій, тому до планування власного весілля підійшла дуже натхненно. Кожна організаційна деталь приносила їй неймовірне задоволення, то ж наречений вирішив залишитися осторонь підготовки.

До теми Чоловік прийшов на власне весілля у такому взутті, що нареченій відразу порадили розлучитися

Коли жінка хотіла порадитися з чоловіком щодо чогось, або ж просто запитувала про його бажання, той завжди відповідав однією фразою: "Як хочеш".

У мене була повна творча свобода, але мені трохи сумно, що він ні в чому не допомагав, навіть не сказав свою думку про колірну гаму,

– розповіла наречена.

Під час обговорення весілля жінка запропонувала, як можна скороти витрати на нього. У цей момент її друг пожартував, що добре, що її наречений "замкнув" її, адже вона – справжній професіонал.

Та у відповідь наречений сказав, що це жінка його "замкнула", і взагалі зараз він насолоджується останніми днями своєї свободи, адже далі "потрапить у пастку шлюбу". Наречена була приголомшена таким висловлюванням і "жарту" аж ніяк не зрозуміла.

"Я була дуже засмучена через те, що він не визнав моєї важкої роботи з планування весілля, а також тому, що він пожартував, що я заманюю його в пастку до шлюбу. Мовляв, це я підштовхнула його до шлюбу", – пояснила жінка.

Чоловік так і нічого не зрозумів

Вона вирішила скасувати весілля, перш ніж планування не зайде занадто далеко. Оскільки запрошення гостям ще не надсилати, то подію можна було скасувати без тиску рідних.

Він не був зацікавлений в одруженні, а я не хочу виходити заміж за когось, хто не хоче одружуватися з ентузіазмом,

– наголосила наречена.

Та чоловік не зрозумів цієї реакції і дуже засмутився. Він казав, що це просто жарт і, мовляв, є безліч анекдотів на цю тему, і всі завжди жартують про шлюб. Але своє рішення жінка не змінила.

Цікаво "Я своїй коханій – тюльпани в целофані": які квіти обрати на перше побачення

У коментарях під історією розлучені жінки підтримали рішення нареченої. Вони сказали, що вона велика молодчина, що одразу помітила "червоний прапор". Багато жінок шкодували, що не були настільки уважними на початках і припустилися великої помилки, коли виходили заміж.