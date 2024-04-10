Він – у труні, вона – в білій сукні: наречена одружилася з померлим коханим

Беатріс Мутоні та її 60-річний наречений Мартін Гітарі з Кенії планували одружитися 6 квітня. Однак, окрім церемонії вінчання, у цей день провели ще чин похорону.

Такого ще не було

Весілля на 6 квітня молодята планували давно, а всі гостя на весілля вже були запрошені. Однак за кілька днів до особливого свята Мартін помер.

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Наречений відійшов у вічність 16 березня через хворобу. Лікарі намагалися його врятувати, але їм не вдалося. У день весілля Беатріс, як і планувала, одягла білу сукню. Тіло її нареченого привезли з моргу до церкви, де відбулася церемонія вінчання.

Беатріс хотіла віддати шану своєму коханому, то ж у такий спосіб висловила своє кохання. Вона підійшла у білій сукні до труни й виголосила зворушливу промову.

Ми хотіли одружитися, але Господь забрав його. Сьогодні день похорону, і нам довелось обмінюватись обручками в морзі,

– сказала Беатріс.

Після того тіло Мартіна відвезли на цвинтар і поховали. Отець, який виконував обряди, зізнався, що вперше таке бачив.

Дивіться відео з незвичного весілля:

До речі, роль нареченого під час вінчання виконав внук Мартіна, якого звати так само. Після церемонії наречена пригостила його тортом й провела цей день з рідними та близькими.