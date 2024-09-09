Наречена 30 років чекала свою весільну сукню: те, що було у коробці, – як удар під дих

Наречена з Нью-Джерсі з дитинства мріяла вийти заміж у маминій весільній сукні. Однак у коробці був вкрай неприємний "сюрприз" – всі ці роки сім'я берегла чуже вбрання.

Мама нареченої Крістіна Перейра чудово пам'ятає той день, коли знайшла свою ідеальну сукню. Це була любов з першого погляду.

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Я просто подивилася в дзеркало і зрозуміла, що це моя сукня. Тож я одягнула її й просто відчула себе принцесою,

– зауважила Крістіна.

Коли Крістіна вийшла заміж за свого коханого Луїса, сукню почистили й запакували у коробку. Її вирішили зберегти на той випадок, якщо донька пари захоче обрати її на своє весілля.

Сукню чекали 30 років

Нового зіркового часу сукні чекали 30 років. Коли діставали коробку, відчували радісне хвилювання. Однак з перших митей стало зрозуміло, що щось не так. Як з'ясувалося, всі ці роки сім'я берегла чужу сукню. Крістіна та її донька Саманта – наречена – просто шоковані й дуже засмучені.



Весільна сукня стала головним розчаруванням / Unsplash

Водночас вони ще сподіваються знайти свою сукню. Для цього жінки просять допомоги у всіх небайдужих у соцмережах.