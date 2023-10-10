Наречена зібрала незнайомців, щоб кинути свій букет: неймовірне відео

Кидати букет у натовп незаміжніх подружок – одна з традицій багатьох весілль. Таким чином дівчата визначають хто наступною може вийти заміж.

Одна пара з Лос-Анджелеса вирішила піти трохи далі і не обмежилася лише власними гостями. Наречена зібрала цілий натовп з незнайомок та незнайомців. Кому дістався весільний букет – відео, яке піднесе ваш настрій.

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Місія: зловити букет

Мережу TikTok заполонили кадри одного з весіль, яке відбулося у Лос-Анджелесі. На кадрах видно, як молодята вийшли після церемонії і несподівано для усіх наречена стала кликати оточуючих зловити її весільний букет.

У цьому їй допомагав наречений, який закликав дівчат з галявини поборотися за букет і шанс на ймовірне одруження. До речі, на його пропозицію пристало чимало людей. Ловити букет пішли не лише дівчата, але й чоловіки!

Наречена довго не тягнула інтригу з підготовкою та фальшивими спробами – як це часто буває. Натовп підбадьорював її закликами і з першої спроби вона силоміць кинула букет позад себе. Він припав на крайню частину натовпу, де хтось із присутніх одразу його впіймав.

Користувачі розчулилися у коментарях і відзначили, що такий перформанс є незабутнім для весілля. До слова, традиція підкидати букет виникла десятки років тому. Прийнято це робити вже майже наприкінці святкування. Наречена кидала букет і разом із нареченим залишала гостей до наступного дня.