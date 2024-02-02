Щоб не зрадив: дружина встановила проєктор зі своїм обличчям в автівці чоловіка

Американський музикант Дерек Морріс розповів, як дружина вирішила запобігти його можливій зраді. Для цього жінка встановила у машині коханого проєктор зі своїм обличчям. Креативність оцінили не всі.

У тіктоці Морріс опублікував відео, на якому видно, як це працює. Коли чоловік відчиняє двері автівки, фото дружини автоматично проєктується на асфальт.

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Морріс пояснив: ця світлина має завжди нагадувати, що він – одружений. Так дружина вирішила підстрахуватися на випадок, якщо коханий раптом вирішив зрадити.

Окрім того, жінка обрала вельми специфічне фото: з дуже широко розплющеними очима та роздутими ніздрями. Усім своїм виглядом вона наче намагається показати, хто – тут господиня й керує ситуацією.

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У мережі вчинок жінки не оцінили

Відео зібрало мільйони переглядів. Дехто щиро дивується креативності жінки. Деякі користувачки мережі навіть зауважили, що вже знають, який подарунок "презентують" чоловіку на День Валентина. Водночас є й ті, хто вважають: якщо стосунки вже вийшли на такий рівень недовіри, то, вочевидь, варто розлучитися.

Зрештою, Морріс вирішив пояснити ситуацію. Він зізнався, що закохався у майбутню дружину ще у восьмому класі, а тепер йому – вже 41 рік. Свою кохану музикант назвав жінкою мрії й благословенням від Бога.