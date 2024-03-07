Ти сонце і місяць у житті, – Міла Йовович розчулила мережу ніжним зізнанням чоловіку

Американська акторка українського походження Міла Йовович та кінорежисер Пол Вільям Скотт Андерсон одружені вже 15 років. Подружжя неймовірно щасливе разом і не соромиться говорити про свої почуття на публіку.

З нагоди 59-річчя чоловіка 48-річна акторка присвятила кохану допис в інстаграмі. Вона виклала чорно-біле селфі з ним та написала ніжне зізнання у коханні.

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З днем народження, мій чудовий чоловік! Поле, ти сонце і місяць у всьому нашому житті. Ти – земля, яка зберігає нас у безпеці. Ти – зірки, які не дають нам запалюватися від подиву від того, який неймовірний чоловік у нашому житті, який дарує нам стільки любові. Я дуже тебе кохаю. Ти для мене – все,

– написала Міла.

Вона додала, що їхнім дітям дуже пощастило з таким батьком. Зауважимо, що акторка та кінорежисер виховують трьох доньок. Найстарша – Евер – дуже схожа на маму. Вона вже знімається у кіно та співпрацює з модними брендами.

Історія кохання Міли Йовович та Пола Вільяма Скотт Андерсона

Пол Вільям Скотт Андерсон – вже третій чоловік Міли Йовович. На початку 90-х акторка була одружена з колегою по цеху Шоном Ендрюсом, але цей союз не протримався й рік. У 1997 році Міла вийшла заміж за французького кінорежисера та сценариста Люка Бессона. Щоправда, цей шлюб також тривав не довго – 2 роки.

Майбутнє подружжя познайомилося ще у 2000 році. Як згодом розповідав Пол, при першій зустрічі він зрозумів, що Міла – найкрасивіша жінка у світі. Спершу між акторкою та режисером виникли дружні почуття, які поступово переросли у романтичні.

У 2007 році Міла народила Полу доньку, а згодом – ще двох. Акторка вважає, що у неї дуже хороший чоловік і називає його найкращим батьком для їхніх дітей.