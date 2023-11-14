Меркантильність зашкалює: 3 знаки зодіаку, для яких у стосунках головне – гроші

14 листопада 2023, 09:00
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Деякі люди ставлять гроші на перше місце. Для них вкрай важливо, аби партнер добре заробляв.

За словами астрологів, найчастіше до цього схильні три знаки зодіаку. Зокрема, Телець, Козоріг і Діва, передає 24 Канал.

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Телець

Представникам цього знаку зодіаку вкрай важлива фінансова стабільність. Вони цінують матеріальні блага. Тельці прагнуть, щоб партнер досяг успіху в цій сфері життя.

Гороскоп для Тельців

Козоріг

Це прагматичні й цілеспрямовані люди. Вони не терпітимуть поруч з собою ледарів. Козороги працюють в поті чола, прагнуть фінансової безпеки. Часто для них важливо, щоб кохана людина добре заробляла.

Гороскоп для Козорогів

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Діва

Діви старанні й мають природну схильність до фінансового планування. Вони дуже прискіпливі й цінують стабільність. Для цих людей дуже важливі гроші.

Гороскоп для Дів

Автор: Квітослава Туз