Сімейний скандал: мати Майлі Сайрус вкрала бойфренда у доньки

Про те, що у сім'ї Майлі Сайрус трапився якийсь скандал, подейкували вже давно. Нарешті інсайдери відкрили всі карти – Тіш Сайрус, матір співачки, нібито вкрала бойфренда у своєї доньки Ноа.

Мати й донька не поділили хлопця?

56-річна Тіш Сайрус у серпні 2023 року одружилася з 54-річним австралійським актором Домініком Перселлом. Та її 24-річної доньки Ноа на святкуванні не було, також не прийшов син нареченої Брейсон.

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За даними інсайдерів, Ноа раніше нібито зустрічалася з Домініком. Ба більше, коли Тіш з ним познайомилася, то буцімто знала, що чоловік перебуває у стосунках з її донькою.

Сварка між Ноа і Тіш виходить далеко за рамки того, що думають люди. Ноа дуже засмучена тим, що Тіш вкрала в неї Домініка,

– сказали інсайдери.

Весілля Тіш відбулося у будинку її відомої доньки Майлі Сайрус в Малібу. У маєтку була охорона, яка буцімто мала стежити, чи не з'явилася Ноа.

Тіш і Домінік були знайомі вже давно

Нещодавно у подкасті Call Her Daddy Тіш розповіла історію кохання зі своїм новим чоловіком. За словами жінки, він написав їй в інстаграмі ще у 2016 році.

Я підписалася на нього в інстаграмі. Він написав мені: "Привіт, Тіш, просто хотів сказати, я думаю, ти дуже крута. І ти так добре справляєшся зі своєю сім'єю",

– розповіла Тіш.

Та спілкування між Тіш і Домініком закрутилося лише після того, як жінка розлучилася зі своїм чоловіком та батьком Майлі Сайрус – Біллом Реєм Сайрусом – у 2022 році. Тільки після завершення тривалого шлюбу Тіш пішла на побачення з Домініком. Пара одразу зрозуміла, що вони кохають один одного і вже через рік одружилася.

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Скандал у родині Сайрус

Про те, що у сім'ї Сайрус щось трапилося, почали говорити тоді, коли Ноа та Брейсон не прийшли на весілля матері. Подейкують, що Ноа дуже близька з батьком. До речі, чи був хтось з дітей на весіллі Біллі Рея, який одружився кілька місяців тому, невідомо.

Очевидно, після розлучення батьків Майлі залишається у близьких стосунках з матір'ю, а з батьком не спілкується. Співачка не згадала про нього у своїй подячній промові на "Греммі". Однак Біллі нібито багато разів намагався зв'язатися з донькою та налагодити стосунки.