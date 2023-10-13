Гаряча красуня: учасниця з "Холостяка-12" Марина опублікувала відверті світлини 18+

Марина Gold, як вона себе називає, вразила своїх підписників у Інстаграмі черговою порцією відвертості. Вона показала нову фотосесію, яку зробила напівголою у кабріолеті.

Майже за добу світлини зібрали тисячі лайків. Але коментарі під дописом були неоднозначні. Що не сподобалося користувачам – розказуємо.

Дивіться також Тривога у стосунках: як її подолати

Ексучасниця проєкту "Холостяк-12" Марина не соромиться ділитися відвертими знімками зі своїми підписниками. Але цього разу вона, мабуть, перевершила саму себе. Жінка вирішила вже нічого не приховувати і позувала спочатку у спідній мереживній білизні, а потім і без неї у розкішному кабріолеті.

Відверті фото / Інстаграм Марини

Серія знімків зібрала більш ніж 5 тисяч вподобайок. Але в коментарях користувачі розділилися. "Богиня", "Це шикарно", "Ти просто вогонь" – писали одні. На противагу їм інші зазначали свою думку: "Вульгарно", "Не естетично", "Комусь треба худнути".

Відверті фото / Інстаграм Марини

Нагадаємо, Марина брала участь у 12 сезоні. Їй 25 років, вона косметологиня і родом із села Катеринівка Харківської області. У фінальному для неї випуску її обурили слова головного героя Алекса Топольського про те, що вона соромиться свого минулого.

"Стала б я казати Алексу, що колись доїла корову, якби я цього соромилася", – заперечувала слова холостяка у своєму Інстаграмі жінка.

Наразі, судячи з дописів у соцмережі Марини, вона перебуває за кордоном.