"Соромно зізнатися": люди розповіли про дивні речі, які їх збуджують

Кожна людина – унікальна, то ж і розуміння сексуальності може бути різним. На онлайн-форумі люди анонімно розповіли про речі, які їх збуджують, але їм за це соромно.

З фільмів ми знаємо, що на шалений секс закоханих надихає романтична атмосфера, та у реальності все може бути зовсім по-іншому. Люди розповіли справжні історії з життя про те, що їх збуджує.

Читайте також Історія про добро: жінка повернула загублену обручку завдяки незнайомці з фейсбуку

(Не)дивні речі, які збуджують

"Мене збуджує медичне обстеження. Моя дівчина навчається в школі медсестер, і вона вправляється в обстеженні пацієнтів на мені. Це на 100% не про еротику, вона робить це точно так, як повинна робити зі справжніми пацієнтами. Але чомусь мене це збуджує".

"Я сказала своєму чоловікові, що я збуджуюся, коли дивлюся, як він пісяє. Раніше я дивилася подібні порновідео, і це мене дуже запалювало. Відтоді він пісяє виключно з відкритими переді мною дверима".

"Я страшенно люблю величезні носи у чоловіків. Якщо вони ще й трошки криві через перелом – я млію. Це дуже сексуально. Це ідеальне місце, щоб на ньому сидіти".

"Коли волосся на моїх руках торкається волосся на руках хлопця, коли ми сидимо або стоїмо поруч, то це мене збуджує. Є щось приємне у дотику до крихітної частини тіла".

"Я люблю, коли мене кусають у шию. Але не легенько, а так, щоб аж кров потекла".

"Мені подобається, коли мій чоловік працює над нашим автомобілем і успішно щось лагодить. Він одягає кепку задом наперед, заходить і пахне бетоном і потом. Я негайно хочу його".

"Я збуджуюся від чоловіків у жилетках. Мій чоловік вважає, що жилети виглядають тупо".

Цікаво Чому не вдається зустріти своє кохання: "холодний душ" від психологині

"Мені подобаються жінки, яким вже за 50 – 60 років. Я б навіть ризикнув роботою заради однієї такої колеги".

"Мене приваблюють люті жінки зі стервозним характером".

"Під час сексу мене збуджують голоси за дверима. Це викликає у мене бажання кінчити, перш ніж мене упіймають".

Насправді нема нічого дивного у чиїхось сексуальних захопленнях. Навпаки – круто знати, що вам подобається.