"Мій найкращий секс був не з чоловіком": несподівані зізнання, які НЕ можна чути партнерам

Користувачам мережі поставили запитання: "найкращий секс у вашому житті був з вашим теперішнім партнером або партнеркою"? Відповіді – різняться й шокують.

Кохання всього життя НЕ дорівнює найкращий у житті секс. Водночас стосунки, які ґрунтуються на глибокому емоційному зв'язку можуть стати набагато щасливішими, аніж ті, де все тримається на фантастичному сексі.

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Ось що кажуть користувачі мережі

"Секс з коханим чоловіком – не найкращий у моєму житті. Однак це – мій вибір. Той час, коли я займалася найкрутішим сексом, був настільки токсичним, що за жодні оргазми я не повернулася б туди".

"Я вийшла заміж за чоловіка, який найменше з усіх хотів займатися зі мною сексом. Я не хотіла, щоб секс був сенсом нашого життя".

"Найкращий секс у мене з колишнім. Але я б не хотіла зустріти його ще раз. За жодних обставин".

"Секс з чоловіком входить до топ-3 у моєму житті. Але – не номер 1!".

"Мій теперішній партнер – не той, хто дарує мені найкрутіший у житті оргазм. Однак він – найкращий з погляду взаємної хімії".

"Найкращий секс у мене був не з чоловіком. Однак я кохаю його".

"Я не вважаю, що найкращий у житті секс – причина для шлюбу. Подружнє життя базується на низці інших аспектів".

Люди стають такими відвертими за єдиної умови: що їх партнер або партнерка ніколи не прочитають ці відповіді.