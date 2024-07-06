Наче кішка з собакою: які знаки зодіаку взагалі не сумісні для стосунків

Деяким знакам зодіаку майже неможливо вжитись між собою. Постійні сварки, вічні претензії, різні погляди на життя, несумісність бажань – це той мінімум, який може з'явитись у стосунках різних пар.

Астрологи назвали пари знаків зодіаку, яким, на жаль, навіть не варто починати стосунки, щоб не опинитись на дні емоційного стану, пише Love 24.

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Телець і Водолій

Тельці люблять стабільність і комфорт, тоді як Водолії прагнуть до новизни та експериментів. Це створює багато непорозумінь і напруженості у стосунках. Такі протилежності, на жаль, не притягуються, а тільки віддаляються.

Лев і Козоріг

Обидва цих знаки – лідери по характеру. Однак Леви люблять бути в центрі уваги та шукають захоплення, тоді як Козороги більш серйозні та прагматичні. Їхні потреби та підходи до життя часто не збігаються, що може призвести до серйозних конфліктів.

Не можуть бути разом через характери / Фото Pexels

Терези та Риби

Терези прагнуть гармонії та балансу, тоді як Риби емоційні та часто неорганізовані. Їм важко знайти рівновагу у стосунках​ та стабільно триматись на плаву. А постійний пошук компромісів дуже швидко набридне обом.