Які чоловіки за знаком зодіаку втікають від відповідальності в стосунках
Деякі чоловіки не готові брати на себе відповідальність. Вони не поспішають не лише одружуватися, а й просто починати щось серйозне.
Астрологи назвали одразу 4 таких знаки зодіаку. Так, Овен, Водолій, Близнюки та Стрілець нерідко не готові брати на себе відповідальність, передає 24 Канал.
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Овен
Енергійні Овни можуть втікати від відповідальності в стосунках. Вони прагнуть постійного руху та змін. Тож особливо в молодому віці не готові швидко зупинитися на комусь одному.
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Близнюки
Цих чоловіків втомлює рутина й монотонність. Окрім того, вони обожнюють нові знайомства. Натомість брати на себе відповідальність Близнюкам нерідко не до вподоби.
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Стрілець
Авантюристи Стрільці завжди готові до нових пригод та досліджень. Для цих чоловіків відповідальність у стосунках може виглядати як обмеження. Хоча насправді вона не означає втрату свободи.
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Водолій
Для чоловіків-Водоліїв відповідальність у стосунках може здаватися зайвою обтяжливістю. Вони дуже цінують свою незалежність, часто можуть не поспішати починати щось серйозне.
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