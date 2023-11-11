Які чоловіки за знаком зодіаку втікають від відповідальності в стосунках

Деякі чоловіки не готові брати на себе відповідальність. Вони не поспішають не лише одружуватися, а й просто починати щось серйозне.

Астрологи назвали одразу 4 таких знаки зодіаку. Так, Овен, Водолій, Близнюки та Стрілець нерідко не готові брати на себе відповідальність, передає 24 Канал.

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Овен

Енергійні Овни можуть втікати від відповідальності в стосунках. Вони прагнуть постійного руху та змін. Тож особливо в молодому віці не готові швидко зупинитися на комусь одному.

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Близнюки

Цих чоловіків втомлює рутина й монотонність. Окрім того, вони обожнюють нові знайомства. Натомість брати на себе відповідальність Близнюкам нерідко не до вподоби.

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Стрілець

Авантюристи Стрільці завжди готові до нових пригод та досліджень. Для цих чоловіків відповідальність у стосунках може виглядати як обмеження. Хоча насправді вона не означає втрату свободи.

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Водолій

Для чоловіків-Водоліїв відповідальність у стосунках може здаватися зайвою обтяжливістю. Вони дуже цінують свою незалежність, часто можуть не поспішати починати щось серйозне.

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