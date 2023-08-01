Хто зустріне кохання, а хто – розійдеться: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень
Серпень – чудова пора для кохання. В останній місяць літа комусь освідчаться, хтось нарешті знайде своє кохання, а ще дехто– досягне гармонії в стосунках. Втім, є й ті, на кого може чекати розлучення.
Яким серпень 2023-го буде для всіх знаків зодіаку у любовній сфері, розповідає 24 Канал.
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Овен
Астрологи прогнозують, що останній місяць літа у вас буде сповненим пристрасті. Попереду бурхливий роман.
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Телець
Цей місяць буде сповненим романтики. Головне – зробіть крок на зустріч і відкиньте свої переживання.
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Близнюки
Серпень принесе вам багато можливостей для нових романтичних знайомств. Однак, будьте уважні та обережні, не поспішайте одразу же довіряти тим, хто прийде у ваше життя.
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Рак
Останній місяць літа принесе Ракам омріяну любов. Ви можете закохатися з першого погляду, та головне – щиро і взаємно.
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Лев
Серпень стане для вас періодом великих романтичних досягнень. Використовуйте цей час, аби показати свою щирість і готовність до серйозних стосунків.
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Діва
У серпні ви можете наважити на новий етап стосунків – створення сім'ї. Дійте так, як підказує ваше серце.
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Терези
Нарешті ви знайдете той баланс у стосунках, до якого завжди прагнули. Втім, для цього треба щиро і відверто поговорити з коханою людиною.
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Скорпіон
Цього місяця вам варто бути уважними та обережними. Думайте про те, що кажете й робите, адже кохана людина може вирішити, що настав час розійтися.
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Стрілець
У серпні ви зустрінете людину, яка згодом може стати найріднішою для вас. Залишайтеся собою та наважтеся відкрити серце.
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Козоріг
Залиште минуле там, де воно і має бути, – в минулому. Адже вже до кінця літа вас чекає дуже приємне знайомство, що може змінити ваше життя у кращу сторону.
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Водолій
Цього місяця ваша кохана людина відкриється по-новому. Попереду дещо дуже цікаве.
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Риби
Запросіть кохану людину на побачення. Це допоможе розпалити вогонь у ваших стосунках.
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