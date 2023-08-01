Хто зустріне кохання, а хто – розійдеться: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень

Серпень – чудова пора для кохання. В останній місяць літа комусь освідчаться, хтось нарешті знайде своє кохання, а ще дехто– досягне гармонії в стосунках. Втім, є й ті, на кого може чекати розлучення.

Яким серпень 2023-го буде для всіх знаків зодіаку у любовній сфері, розповідає 24 Канал.

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Овен

Астрологи прогнозують, що останній місяць літа у вас буде сповненим пристрасті. Попереду бурхливий роман.

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Телець

Цей місяць буде сповненим романтики. Головне – зробіть крок на зустріч і відкиньте свої переживання.

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Близнюки

Серпень принесе вам багато можливостей для нових романтичних знайомств. Однак, будьте уважні та обережні, не поспішайте одразу же довіряти тим, хто прийде у ваше життя.

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Рак

Останній місяць літа принесе Ракам омріяну любов. Ви можете закохатися з першого погляду, та головне – щиро і взаємно.

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Лев

Серпень стане для вас періодом великих романтичних досягнень. Використовуйте цей час, аби показати свою щирість і готовність до серйозних стосунків.

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Діва

У серпні ви можете наважити на новий етап стосунків – створення сім'ї. Дійте так, як підказує ваше серце.

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Терези

Нарешті ви знайдете той баланс у стосунках, до якого завжди прагнули. Втім, для цього треба щиро і відверто поговорити з коханою людиною.

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Скорпіон

Цього місяця вам варто бути уважними та обережними. Думайте про те, що кажете й робите, адже кохана людина може вирішити, що настав час розійтися.

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Стрілець

У серпні ви зустрінете людину, яка згодом може стати найріднішою для вас. Залишайтеся собою та наважтеся відкрити серце.

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Козоріг

Залиште минуле там, де воно і має бути, – в минулому. Адже вже до кінця літа вас чекає дуже приємне знайомство, що може змінити ваше життя у кращу сторону.

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Водолій

Цього місяця ваша кохана людина відкриється по-новому. Попереду дещо дуже цікаве.

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Риби

Запросіть кохану людину на побачення. Це допоможе розпалити вогонь у ваших стосунках.

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