Цим знакам зодіаку категорично не можна бути разом: про кого саме йдеться

Астрологи кажуть, що деяким знакам зодіаку не варто будувати романтичні стосунки, а тим більше – сім'ю. У них постійно відбуватимуться сварки та інші неприємні ситуації, які псуватимуть життя усім. Ніхто не буде щасливий.

Близнюками не варто бути з Рибами, Ракам – з Овнами, а Стрільцям – з Терезами. Більше про те, чому вони не підходять одне одному, дізнавайтеся у гороскопі Love 24.

До речі Прогноз астрологів: на які знаки зодіаку найбільше вплине ретроградний Меркурій у серпні 2024

Близнюки та Риби

У цих двох знаків зодіаку доволі схожі характери. Саме через це у стосунках виникають постійні конфлікти. Ніяк не вдається доходити до компромісів. Вони лише псують життя одне одному, тож краще не бути разом.

Раки та Овни

Раки – дуже емоційні знаки зодіаку. У Овнів ситуація краща, однак несподівані спалахи таки трапляються час від часу. У стосунках часто присутня велика кількість агресії, тому збудувати щасливу сім'ю не вдається.

Стрільці та Терези

Стосунки Стрільців та Терезів схожі на іспанські або італійські пристрасті. Можливо, комусь таке дійсно подобається, але представникам цих знаків зодіаку точно ні. Дружити вони можуть без проблем, проте розраховувати на щось більше не варто. Не рекомендується починати романтичні стосунки.