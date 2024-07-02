Кохання було фікцією: кому в липні розіб'ють серце

Дуже часто так буває, що партнер, якого кохаєш усім серцем, може виявитись зрадником або ж доволі корисливою людиною. За пеленою тимчасового щастя, може ховатись багато таємниць.

Овен, Стрілець і Риби, зірки розповідають усю правду, яка ховається за сліпим коханням і невиправданою довірою, пише Love 24.

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Овен

Приготуйтесь до того, що вже незабаром відкриється правда про невірність другої половинки. Увесь цей час партнер відкрито зраджував, а ви наче не бачили того, що відбувалось довкола.

Гороскоп для Овнів

Стрілець

Іноді так трапляється, що люди мають одне до одного сильні почуття, але розходяться. Астрологи певні, якщо це дійсно кохання всього життя, то ситуація в майбутньому стане на свої місця.

Гороскоп для Стрільців

Риби

На жаль, кохана людина припинила робити щось для ваших стосунків. Можна впевнено сказати, що взаємини зайшли у глухий кут. Жоден із вас не розвивається, а просто стоїть на місці. Зірки певні, що кохання вичерпало себе.

Гороскоп для Риб