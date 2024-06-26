Буде багато болю та розчарувань: 3 знаки зодіаку, які влітку страждатимуть у стосунках

Часто так трапляється, що ми живемо в аб'юзивних стосунках і через сліпу любов навіть не помічаємо, що опинились у пастці нещастя. Самопожертва точно не найкращий варіант для побудови щасливого майбутнього.

Близнюки, Рак і Риби, знайдіть у собі сили, щоб припинити зайві страждання, пише Love 24.

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Близнюки

Можливі конфлікти та непорозуміння у стосунках, особливо через різницю в очікуваннях та потребах. Близнюкам важливо знайти баланс між власними емоціями та бажаннями партнера. Однак не забувайте, що запорука щасливих відносин – вклад у взаємини обох половинок.

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Рак

Ви можете зіткнутися з інтенсивними емоційними кризами у стосунках цього літа. Ревнощі, недовіра та потреба в контролі створять додаткову напругу. Ракам потрібно буде працювати над здатністю до відкритого та чесного спілкування, щоб уникнути серйозних конфліктів і недомовленостей.

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Риби

Це літо може принести глибокі розчарування, якщо реальність не відповідатиме вашим очікуванням. Важливо буде зосередитися на реальних аспектах стосунків і працювати над розв'язанням проблем, які можуть виникнути. Однак у жодному разі не допускайте найменших проявів аб'юзу зі сторони коханої людини.

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