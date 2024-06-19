Доведеться починати нове життя: хто вже цього тижня переживатиме розлучення

Стосунки із партнером – це постійне самовдосконалення і робота над взаєминами. Іноді так трапляється, що комусь набридає постійна ініціативність, а в когось просто згасають почуття.

Близнюки та Рак, попри ті обставини, які пророкують зірки, спробуйте не закриватись у собі, а проаналізуйте всю історію, щоб не повторювати помилок у майбутньому, пише Love 24.

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Близнюки

Між вами та партнером стосунки давно натягнулись наче струна. Цього тижня станеться доволі неприємна подія, яка, на жаль, обірве всі зв'язки, і кожен покрокує своєю дорогою.

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Рак

Ви обоє втомились рятувати ці взаємини. Попри те, що відчуваєте один до одного любов і вдячність, цього замало, щоб побудувати в майбутньому міцну сім'ю та прожити до старості. Ваш партнер цього тижня прийме важливе рішення для цих стосунків.

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