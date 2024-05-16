3 знаки зодіаку, які вже до кінця травня дізнаються про зраду

16 травня 2024, 09:00
Читать новость на русском

Закінчення місяця може стати трагічним для кількох знаків зодіаку. Болючого удару завдасть друга половинка.

Овен, Рак і Водолій, на жаль, вам варто очікувати удару в спину від коханої людини, пише Love 24.

Цікаво 3 знаки зодіаку, яким сьогодні варто звернути увагу на сни

Овен 

Якщо вас переслідували сумніви щодо вірності партнера, то вони були недаремними. Уже найближчим часом переконаєтесь у брехні другої половинки.

Гороскоп для Овнів 

Рак

Гірка правда про зраду розіб'є вам серце. Закінчення весняного періоду може стати переломним моментом в особистому житті. 

Гороскоп для Раків

Водолій 

Щира довіра до партнера тепер пожинає свої плоди. Може виявитись, що кохана людина уже тривалий час ходить наліво. 

Гороскоп для Водоліїв

Автор: Квітослава Туз