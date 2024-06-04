Уміють вислухати та зрозуміти: 3 знаки зодіаку, які в стосунках є найспокійнішими

Астрологи зазначають, що деякі знаки зодіаку мають особливо спокійний характер у стосунках. Такі люди дуже виважені та завжди готові вислухати партнера.

Телець, Рак і Терези, ви завжди підтримуєте гармонію у взаєминах із партнером, пише Love 24.

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Телець

Ці люди відомі своєю стабільністю і врівноваженістю. Вони намагаються уникати конфліктів і цінують гармонію у стосунках. Телець – це знак Землі, що надає природної надійності та терпіння.

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Рак

Вони зазвичай дуже емоційні, але водночас спокійні та дбайливі у стосунках. Прагнуть створити комфортну і безпечну атмосферу для своїх близьких. Рак є водним знаком, що надає емпатії та здатності розуміти емоції інших.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку потребують балансу та гармонії. Вони уникають конфліктів і завжди прагнуть знайти компроміс у будь-якій ситуації. Терези – це знак Повітря, що робить їх спокійними та врівноваженими у спілкуванні.

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