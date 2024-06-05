Хочуть бути у "вільному плаванні": 3 знаки зодіаку, які люблять вільні стосунки

Деякі зі знаків зодіаку найбільше цінують свою свободу і незалежність. Їм важко дається зайва відповідальність і прив'язаність до іншої людини.

Овен, Стрілець і Водолій, вам важко бути стабільними в стосунках, адже часто хочеться нових вражень і емоцій, пише Love 24.

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Овен

Ці люди цінують свободу і незалежність, і їм важливо мати можливість спілкуватися з різними людьми. Вільні стосунки дозволяють досліджувати різні аспекти своїх почуттів без обмежень.

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Стрілець

Вони дуже люблять свободу і пригоди. Дуже цінують незалежність і часто уникають будь-яких зобов'язань, які можуть обмежити свободу. Вільні стосунки дозволяють мати романтичні зв'язки без втрати незалежності.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку часто мають нетрадиційні погляди на стосунки. Вони можуть бути відкритими до вільних стосунків, оскільки це дозволяє не обмежувати спектр бажаних дій.

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