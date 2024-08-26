3 знаки зодіаку, які цього тижня отримають приємний сюрприз від партнера

Навіть найменша дрібничка отримана від партнера може не тільки підняти настрій, а й стати річчю, яка приноситиме щастя. Можете перевіряти список, чи пощастить вам цього тижня на таку приємність.

Телець, Терези та Риби, ви будете вражені від креативності партнера, пише Love 24.

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Телець

Ви тривалий час мріяли про відпустку. Якщо гадаєте, що вам вручать квитки на літак, то помиляєтесь. Це буде дещо краще, що подарує емоції на довгий період. Від вас потребуватиметься готовність спробувати щось нове та неординарне.

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Терези

В один момент може здатись, що це найгірший тиждень у році, але думка буде помилковою. Кохана людина вже готується до того, щоб вразити своїм вчинком. Від вас потребуватиметься тільки одна з відповідей: "Так" або "Ні". Саме від цього рішення залежатиме чи зміниться майбутнє цих стосунків.

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Риби

Ви давненько не отримували подарунків, але скоро це зміниться. Друга половинка від щирої душі хоче втілити давню мрію, реалізацію якої ви довгий час відтягуєте. Тож незабаром несподівана приємність стане найкращим знаком уваги. Можливо, після цього подарунку у вас виникне бажання здійснити мрію коханої людини.

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