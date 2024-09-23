Астрологи назвали знаки зодіаку, які не можуть бути самотніми

Деякі люди панічно бояться самотності, тому їм важливо поруч мати когось, хто завжди підтримає і проявить турботу. Їхні склади характеру потребують компанії та любові.

Лев, Терези та Риби, почуття самотності для вас відчувається, як своєрідне покарання, пише LifeStyle 24.

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Лев

Оскільки представники цього знака зодіаку люблять перебувати у центрі уваги, то їм потрібна віддача зі сторони інших людей. Леви прагнуть балансу та гармонії, й одночасно хочуть відчувати любов і захоплення, щоб бути щасливими.

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Терези

Цей знак зодіаку за своїм складом характеру потребує мати збоку партнера, який завжди підтримуватиме. В іншому випадку – Терези відчуватимуть себе неповноцінними. Вони доволі залежні від стосунків, тому самотність це точно не про них.

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Риби

Рибам важливо почувати себе потрібними та цікавими. Самотність може перетворитись у джерело стресу з якого буде дуже важко вибратись. Тому вони намагаються не втрачати зв'язок з людьми, які позбавляють їх цього почуття.

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