Лисі чи довговолосі: які чоловічі зачіски найбільше приваблюють жінок

Кількість волосся на голові чоловіка відіграє дуже важливе значення для жінок. І, як виявилося, чим його менше, тим краще!

З роками чоловіки втрачають волосся – хтось пізніше, хтось раніше. Але більшість однаково комплексує через це і почуває себе менш приваблим. Однак, декі дослідження показують, що такі хвилювання марні! 24 Канал розказує, яка зачіска найбільше приваблює жінок і хто зі світових зірок очолює рейтинг найкрутіших лисанів.

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Він Дізель на п'єдесталі

Принц Вільям втратив своє почесне перше місце у рейтинзі "Найгарячішого лисого чоловіка світу"! Його потіснив головний герой нескінчених продовжень "Форсажу" Він Дізель. Одна агенція провела дослідження, де, зокрема, враховувала "золотий" переріз обличчя, зріст, "коефіцієнт блиску черепа" і складала все це у 10 балів. Він Дізель отримав оцінку у майже 6,5.

Він Дізель очолив рейтинг лисанів / standardmedia.co.ke

Цікаво, бо за "коефіцієнтом блиску черепа", його голова відбиває світло з 70,46% інтенсивністю стандартної лампочки! Не дивно, що він має стільки прихильниць серед жінок.

Не хвилюйтеся через брак волосся

Зачіска і справді відіграє важливу роль в образі чоловіка. Деякі з них можуть бути категоричними "ні" з точки зору жінок. Наприклад, дехто не любить чоловіків з довгим волоссям чи з перебільшеною укладкою. Але те, на чому варто обов'язково наголосити, – більшість не турбуються про лисину свого обранця.

І ось тут факти! З 1000 опитаних жінок 87% погодилися б зустрічатися з лисим чоловіком. Лише незначний відсоток вважали це проблемою. Інші дослідники провели цікавий експеримент. Жінкам показували світлини одних і тих самих чоловіків. На перших вони були з волоссям, на інших – без.

З різницею у 13% фаворитами серед жінок стали чоловіки саме без волосся. Їх характеризували як більш мужніх, впевнених і сильніших. Тобто лисина їм аж ніяк не завадила отримати значну прихильність протилежної статі.

Фаворити рейтингу

Повернемося до рейтингу, який минулого року очолив Він Дізель. Так, принца Вільяма він відкинув на 5 місце. Одразу за ним розташувався інший голомозий красень – Джейсон Стейтем. Британський актор любить "посвітити" лисиною у бойовиках режисера Гая Річі. Ну і підкорити чергове жіноче серце теж. Можливо, саме його "зачіска" допомогла йому закрутити стосунки із моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

Хто "світить" своє лисиною прямісінько за спиною у Стейтема, так це "міцний горішок" Брюс Вілліс. Він завжди потрапляє до рейтингів голомозих красенів, оскільки ніколи не міг похизуватися густою шевелюрою. Зараз ситуація не змінилася, лише образ відомого актора доповнила сива борода.

Брюс Вілліс завжди потрапляє до рейтингів лисанів / purepeople.com

Ну і варто згадати про ще одного лисаня, який опинився на передостанньому місці рейтингу – Двейн "Скеля" Джонсон. Голити свою голову він почав ще в юності, коли займався реслінгом. Волосся заважало майбутній зірці на ринзі. В такому образі він вже й потрапив у кіно. Є стрічки, де Двейн зустрічається з певною "рослинністю" на голові. Але це усього лиш перуки.