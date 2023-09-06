Що робити, якщо ваші лібідо різні: дієві поради

Дуже часто пари стикаються із проблемами у сексуальному житті та починають шукати причини в собі. Але в такі моменти варто налагодити діалог із партнером і проговорити все, що вас турбує.

Проблема може ховатись досить глибоко. Не всі пари можуть самостійно прийти до того, що у них різні лібідо, а звідти й випливає тема успішних сексуальних стосунків. Щоб зрозуміти як краще діяти в такій ситуації, є декілька пунктів, які допоможуть у цьому розібратись.

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Лібідо – це статевий потяг або певна міра, якою людина виявляє бажання та інтерес до сексу. Воно може підвищуватись коштом енергії, рівня гормонів, привабливості статевого партнера, бажання відкривати нові сторони інтимного життя. Або ж низький рівень лібідо – залежить від самооцінки, невпевненості в собі, віку, психологічних травм тощо. У таких випадках у партнерів виникає невідповідність у власних бажаннях.

Із чого потрібно почати

Навчіться говорити про секс і не соромтеся цього.

Сексолог Дуглас С Брукс радить клієнтам проговорювати власні потреби та бажання і що найголовніше – невпевненість у певних речах. Це допоможе налагодити довірливу комунікацію зі своїм партнером, і знайти корінь проблеми у тому, що турбує вас обох.

Розберіться коли ви сповнені енергією.

Якщо у вас головний біль або прийшли втомлені з роботи, то не варто йти на статевий контакт виснаженим. У такому випадку замість задоволення – отримаєте негативний досвід. Секс потребує енергії від обох партнерів, і тільки на однаковому енергетичному рівні можна насолодитись процесом. Спробуйте проаналізувати, коли ви з партнером почуваєтесь доволі енергійними, щоб бажання в обох було взаємне.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.

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Організуйте правильну атмосферу.

Сумнівно, що кухня із запахом нещодавно посмажених котлеток чи машина, у яку в'ївся сморід бензину, дозволять сповна розкритись вашій сексуальній енергії. Важливо визначити, що не подобається обом партнерам і озвучити свої потаємні бажання де б ви хотіли мати секс та як це потрібно організувати.



Інтимна атмосфера дуже важлива / Фото Unsplash

Недооцінюйте мастурбацію.

Якщо у вас не має бажання на прямий статевий акт, але хочете задовольнити свого партнера, то ось вихід. Помилково вважати, що мастурбація – це винятково "соло-діяльність". Усе залежить від бажань та готовності спробувати щось нове.

Налагодьте інтимні стосунки, не займаючись сексом.

Брукс радить не зациклюватись весь час на темі заняття сексом. Адже секс – це мистецтво, яке потрібно вивчати та досліджувати. Варто приділити увагу поглядам, поцілункам, іграм, фільмам тощо. Сексолог вважає, що це шлях до гармонії в інтимному житті та розрядці традиційної атмосфери перед статевим актом.



Поцілунки невіддільна складова інтиму / Фото Unsplash

Зверніться до сексолога.

Якщо наявні поради все-таки не допомагають розв'язати проблему в інтимі, то варто звернутись до фахівця. Важливо, що цього мають хотіти обидвоє партнерів. Сексолог допоможе розібратись, що ховається за певними страхами чи недовірою, та порадить як вирішити те чи інше питання в сексуальному житті.

Автор: Марта Гнат