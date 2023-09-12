Ми були розлючені, – наречена скасувала весілля через жадібних друзів

Організація весілля не лише займає багато часу, а й дорого коштує. Втім, є найважливішою подією в житті багатьох пар.

Проте іноді фінансові труднощі можуть скоригувати весь радісний процес. Одна наречена вирішила скасувати своє весілля через те, що гості не були готові внести фінансовий внесок у сумі 1500 доларів кожен.

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Мрія про розкішне весілля

С'юзан, молода наречена, мріяла про розкішне весілля, вартість якого складала близько 60 тисяч доларів. Проте у неї було лише 15 тисяч доларів на рахунку. Відмовлятися від своїх мрій їй не хотілося, і вона звернулася до своїх друзів і родичів з проханням фінансово підтримати її в цій справі.

Гості відмовилися внести внесок

Однак реакція гостей стала несподіваною для неї. Вона просила кожного гостя внести внесок у сумі 1500 доларів, щоб забезпечити вартість весілля. Декілька осіб погодилися і навіть обіцяли внести більше, але більшість гостей відмовилися.

Різке повідомлення у соцмережах

С'юзан вирішила висловити своє незадоволення у фейсбуці. У гнівному повідомленні вона звинуватила своїх друзів і родичів в тому, що вони зруйнували її весілля та стосунки з чоловіком. Вона заявила, що просила всього лише невелику допомогу від них, і була розчарована їхньою відмовою.

"Як ми могли провести весілля, про яке мріяли, без належного фінансування? Ми попросили з кожного гостя всього близько 1500 доларів. Моя подружка пообіцяла внести 5 тисяч доларів разом зі своїми послугами із планування. Сім'я мого колишнього запропонувала внести 3 тисячі доларів. Тож наше прохання про 1500 доларів для всіх інших гостей не було чимось незвичайним. Мовляв, ми ясно дали зрозуміти. Якщо ви не змогли зробити свій внесок, значить, вас не запросили на наше ексклюзивне весілля. Це вечірка, яка буває лише раз", – заявила вона.

Наречена скасувала весілля через жадібних друзів / Скриншот з допису

Скасування весілля

У результаті тільки вісім гостей відповіли на запрошення і були готові внести фінансовий внесок. Решта відмовилися. Ця реакція була прикрою для нареченої, і вона вирішила скасувати весілля. "Ми були розлючені", – сказала вона.