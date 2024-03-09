Корова зірвала весільну церемонію пари: шедевральний момент потрапив на відео

Емі та Гаррі вирішили провести весільну церемонію на природі. Поле у Великій Британії видавалося ідеальною локацією. Наречені не очікували, що їх прийде привітати незвичайна гостя.

В особливий день все починалося ідеально. Емі й Гаррі зібралися виголосити обітниці у колі рідних та друзів.

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Ведучий церемонії збирався поставити традиційне запитання, чи ніхто не проти весілля. Цієї миті корова вирішила втрутитися й видала гучний звук. Емі та Гаррі на мить розгубилися, а тоді щасливо розсміялися.

Коли ведучий церемонії запитав: "якщо будь-хто присутній знає про будь-який законний вплив...", корова знову почала мукати. Весільний відеооператор зняв курйозний момент навідео. За лічені дні він став вірусним у мережі.

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На щастя, все завершилося щасливо. Емі й Гаррі обмінялися весільними обітницями й чудово відсвяткували свій особливий день. Тим часом користувачі мережі добряче покращили настрій, переглядаючи відео. Дехто жартівливо звертає увагу, що корова втрутилася у той момент, коли запитували, чи хтось проти весілля, отже, можливо, вона хотіла донести якусь важливу інформацію.

Наразі відео зібрало вже понад 850 тисяч вподобайок.