Натиснули не ту кнопку: адвокати помилково розлучили подружжя й не повернули все, як було

Іноді доля ухвалює абсурдні рішення й не квапиться виправити все назад. Містера і місіс Вільямс з Великої Британії розлучили, просто натиснувши не на ту кнопку.

"Помилка століття" відбулося через онлайн-портал, яким користувалися юристи лондонської фірми Vardags. Взагалі-то вони збиралися розлучити іншу пару, однак щось пішло не так і помилково відкрили файл Вільямсів.

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На той час містер і місіс Вільямс намагалися домовитися про фінансові механізми розлучення. Водночас жодних вказівок щодо розлучення вони не давали.

На жаль, програма спрацювала дуже швидко. Наказ про розлучення Вільямсів був готовий вже через 21 хвилину.

Суддя відмовився повертати все назад

Коли адвокати збагнули, що трапилося, вони звернулися до Верховного суду. Метою було скасувати остаточне рішення про розлучення. На свій захист юристи заявляли, що просто "натиснули не на ту кнопку". Водночас суддя відхилив їхнє прохання й заявив про "дотримання остаточного рішення про розлучення та збереження статус-кво".

У Vardags обурені таким фіналом. Вони наголошують, що комп'ютер не має вирішувати: одружений ти чи розлучений. Канцелярська помилка – не причина для розлучення, якщо люди не хотіли його. Що буде далі з Вільямсами, наразі невідомо. Однак цієї "помилки" вони точно не забудуть.