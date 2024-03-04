Сакури, заквітчані гори та замок з легенд: куди вирушити у романтичну мандрівку Україною навесні

Весна – чудовий час для романтичних мандрівок удвох. На щастя, Україна – дуже багата на мальовничі локації. Особливий куточок знайдеться на будь-який смак та бюджет.

Шукати свої місця – одне з найромантичніших занять. Можна влаштувати тур замками України. Купити квитки на потяг й втекти від турбот в Ужгород милуватися сакурами. Або подивитися удвох "Тіні забутих предків" й вирушити у мандрівку заквітчаними Карпатами. Підкорювати вершини, милуватися крокусами, дегустувати гірський мед й фотографуватися на тлі могутніх водоспадів. Love 24 підготував добірку, куди варто вирушити цієї весни.

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Куди варто поїхати з коханою людиною навесні

Заквітчаний сакурою Ужгороді

Ужгород – прекрасний у будь-яку пору року. Однак у квітні – травні там зазвичай стається справжня магія. Місто розквітає сакурами. Зокрема, щоб помилуватися квітом, варто прийти на Київську набережну або вулицю Марії Заньковецької.



Сакура квітне упродовж декількох тижнів / "Сакура Фест Ужгород"

Окрім того, must have для справжніх романтиків – прогулятися старовинними вуличками затишного міста та відвідати Ужгородський замок.

Долина крокусів у Колочаві + Синевир



Навесні всі карпатські дороги ведуть у Колочаву. Вже наприкінці березня на території музею "Старе село" розквітають сотні крокусів. Повітря пахне медом, а на горизонті вимальовуються прекрасні карпатські краєвиди.

До слова, від Колочави – зовсім близько до Синевиру. На його березі можна влаштувати романтичний пікнік. А якщо затриматися до вечора, можна відчути справді містичну атмосферу однієї з найтаємничіших локацій України.



Магія крокусів у Колочаві / Юрій Радівілов, "Колочава туристична"

Долина нарцисів у Хусті

Долина нарцисів поблизу Хуста – одна з найромантичніших локацій весни. В урочище Кіреші розквітає справжнє нарцисове море. А повітря так пахне квітами, що цьому аромату позаздрять найкращі парфумери світу.



Долина нарцисів / Дунайсько-Карпатська Програма

Містичний Підгорецький замок

Підгорецький замок – наймістичніша локація Львівщини. Саме тут – у старовинних стінах, які поєднали архітектуру епохи пізнього ренесансу і бароко, – за легендою, мешкає привид Білої пані.

Замок почали зводити ще у XVII (раніше на його місці існувало дерев'яне дворище). Участь у проєкті взяв Андреа дель Аква – легендарний архітектор з Венеції. Навколо замку розкинувся розкішний італійський парк.



Підгорецький замок – шедевр пізнього Ренесансу / "Моя Україна"

Водночас в історію Підгорецький замок увійшов не лише завдяки унікальній архітектурі. Розповідають, що господар пан Жевуський живцем поховав у стінах свою дружину – юну Марію. Відтоді у замку начебто блукає її привид. На щастя, на туристів він не нападає. Тому можна спокійно планувати романтичний вікенд у замку.