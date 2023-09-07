Публічні сварки, розлучення та заяви про насильство: історія Кості Войтенка та його ексдружини

Днями у мережі розгорівся новий скандал – колишня дружина актора Костянтина Войтенка заявила, що була жертвою домашнього насильства. Валентина Марініна вперше зізналася, що чоловік знущався з неї та бив.

На ці відверті заяви танцівниця наважилася лише через рік після розлучення. Наразі сам актор ніяк не коментує звинувачення екскоханої, а 24 Канал зібрав все, що відомо про їхній шлюб.

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Весілля та народження доньки

Костянтин та Валентина одружилися в серпні 2015 року. Обоє творчі люди, які були занурені в роботу, але таки поставили сім'ю на перше місце. Вже в грудні наступного року танцівниця народила коханому доньку, яку назвали Емілією.



Костянтин Войтенко та Валентина Марініна / Фото з інстаграму танцівниці

Участь у "Танцях з зірками" та публічні сварки

У 2021 році Войтенко став учасником "Танців з зірками". В одному з випусків актор заявив, що через участь в шоу посварився з дружиною. Костянтина запросили в проєкт як зірку, а Валентина провалила кастинг танцівниць. За словами актора, тоді їхній шлюб дав тріщину. Щоб справа не дійшла до розлучення, подружжя звернулося до психолога.

Тоді Костянтин наголошував, що шалено кохає свою дружину й доньку, готовий на все, щоб врятувати сім'ю. Однак вже через кілька тижнів Валентина заявила, що на шоу збрехали про їхній конфлікт і він почався зовсім не через "Танці з зірками".

Мене злить і дратує, що про мене брешуть в прайм-тайм на національному телебаченні – сценаристи, продюсери шоу "Танці з зірками" і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже пів року. А точніше, недоговорюю,

– сказала тоді Валентина.



Валентина Марініна з донькою від Войтенка / Фото з інстаграму Марініної

Зіркова дружина підкреслила, що вона просила чоловіка не вплутувати її до танцювального проєкту. Однак після постановки сценаристів глядачам мало здаватися, що Костянтин повинен примиритися з Валентиною в одному з прямих ефірів. Хоч насправді все не так.

Після брехні на "Танцях з зірками" Войтенко зізнався, що до розриву з дружиною призвела нечесність з самого початку шлюбу. До весілля закохані зустрічалися лише рік, тому, на думку Костянтина, не встигли пізнати одне одного.

Коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, яка вона є, хочеш переробити її,

– казав Костя.

Актор також казав, що помирився з дружиною й не розкриватиме жодних деталей особистого життя, оскільки їй це не подобається. Щоб реабілітуватися перед коханою за брехню Войтенко навіть виступив на "Танцях" без партнерки. Його контемп-вибачення зірвав овації глядачів і суддів, але не розчулив Валентину.

Контент-вибачення Кості Войтенка на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

У сімейний вечір актор теж танцював наодинці з сукнею, яку мала б одягнути Валя. Однак у фіналі номера на нього чекав сюрприз – дівчина вибігла на паркет і обійняла чоловіка. Але врешті-решт шлюб все одно розпався.

Виступ Кості Войтенка на сімейному вечорі "Танців з зірками": дивіться відео онлайн

Розлучення та заяви про насильство

У жовтні 2022 року стало відомо, що Костянтин і Валентина розлучилися. Тоді дівчина заявила, що поверне дівоче прізвище – Марініна. Тоді між ексами не було скандалів, публічних обговорень. Актор зазначав, що для нього важливо зберегти добрі стосунки з донькою. А за кілька місяців оголосив про стосунки з Наталією Камінською.

Майже через рік після розлучення Валентина шокувала заявою про колишнього чоловіка. За словами Марініної, він знущався з неї та бив її.

Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник,

– заявила Валентина.



Костянтин Войтенко та Валентина Марініна / Фото з інстаграму танцівниці

Після відвертого допису ексдружина Войтенка почала отримувати повідомлення від інших дівчат, з яких з'ясувалося, що Костянтин не лише насильник, а й зрадник, який неодноразово натякав іншим на сексуальні стосунки.

Наразі Костянтин ніяк не коментував гучні заяви колишньої дружини. Він продовжує публікувати щасливі фото з новою обраницею, а тему, яку порушила Марініна, залишає поза увагою.