Медіамагнат мільярдер Руперт Мердок, якому вже виповнилося 93 роки, одружився уп'яте. Його обраницею стала 67-річна Олена Жукова – колишня теща Романа Абрамовича.

Відомо, що пара познайомилася на вечірці, яку організувала Венді Ден – одна з колишніх дружин Мердока. До шлюбу з Оленою він був одружений чотири рази й має 6 дітей.

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Весілля Руперта та Олени відбулося у маєтку чоловіка в Каліфорнії.



ЗМІ вже опублікували перші кадри з весілля / NEWS CORP

Що відомо про Руперта Мердока

Для Олени це – вже друге весілля з мільярдером. Першим був – російський мільярдер Олександр Жуков. У цьому шлюбі народилася Даша Жукова – колишня дружина Романа Абрамовича.

Тим часом статок Руперта оцінюють у 20 мільярдів доларів. Чи уклало щасливе подружжя шлюбний контракт, наразі невідомо. Відомо, що чоловік володіє низкою впливових ЗМІ. Зокрема, мовиться про Sun, Times, Wall Street Journal, Fox News.

Лише у 92 роки Руперт пішов з посади голови правлінь власних меідакорпорацій. Наразі медіаімперією керують його діти. Що ж, після весілля батька з росіянкою Жуковою вони, можливо, додадуть ще більше ефірного часу, аби висвітлити злочини, які скоюють росіяни.