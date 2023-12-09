Колір року – персиковий пух: як організувати весілля у цьому відтінку

Днями Інституту кольору Pantone обрав колір 2024 року. Найтрендовішим став відтінок персиковий пух. Тому молодятам, які планують весілля на цей рік, варто придивитися, адже цей ніжний колір зробить ваше свято стильним та актуальним.

Персиковий пух – це теплий і затишний колір, який у палітрі кольорів перебуває між рожевим і оранжевим. Як додати його у своє весілля – читайте далі.

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Як використати колір року на своєму весіллі

Персиковий пух вдало поєднується з лавандовим та жовто-зеленим кольорами, тому можете обрати саме таку колірну гаму для вашого весілля. До речі, ці кольори ідеально підійдуть для святкування у стилі 70-х років. Схоже, що найбільш трендовими будуть саме весілля з естетикою 70-х та в кольорі персиковий пух. Адже раніше навіть Pinterest зробив такий прогноз.

Найперший елемент вашого весілля, який побачать гості, – це весільні запрошення. Оберіть папір у кольорі персиковий пух.



Трендові весільні запрошення у 2024 році / Фото Brogen Jessup

Якщо ви таки вирішили обрати персиковий пух кольором свого весілля, то неодмінно попередьте гостей про дрескод. Ви отримаєте неймовірно ніжні весільні фото, де усі ваші гості будуть одягнені в одному кольорі. Ви можете додати до палітри ще бежевий, абрикосовий та рожевий. Так і гостям буде легше підібрати одяг, і загальна картинка буде цікавішою.

Особливо красивими ці кольори будуть, якщо святкування відбудеться на природі.



Персиковий пух ідеально підійде для суконь дружок / Фото Sarah Anne

Букет нареченої у цій колірній гамі буде неймовірним. Теплий відтінок додасть романтичності та елегантності вашому образу. Ви можете обрати квіти виключно у персиковому кольорі, або ж додати до букета відтінки рожевого та бежевого.



Квіти для букета нареченої / Фото Jana Williams

Додайте персиковий пух до решти квіткових композицій вашої церемонії. Оздоблення проходу та арка кремово-рожево-помаранчевого відтінку створить відчуття романтичного саду. Якщо ви вирішите зробити персиковий колір центральним, то додайте до нього відтінки фіолетового та рожевого.



Арка у трендових кольорах / Фото Jose Villa

Якщо ви плануєте бюджетніше весілля, адже квіти в декорі – це завжди дорого, то радимо обрати фон у персиковому кольорі і стилізувати його кількома композиціями.



Фотозона у кольорі персиковий пух / Фото Hannah Baldwin

До речі, ідеально до весілля у такому кольорі пасуватиме апероль. Тому подумайте над тим, щоб на початку весілля замість шампанського подати гостям цей смачний коктейль.



Апероль буде у тренді на весіллях 2024 / Фото Сaroline Lima

На столи для гостей додайте серветки кольору персиковий пух та свічки. Це додасть ще більше романтики.



Сервірування столу для гостей / Фото Les Loups

Ми переконані, що якщо ви оберете цей колір для вашого весілля, то воно буде неймовірно ніжним, романтичним та грайливим. Однак пам'ятайте, що у весільних питаннях краще орієнтуватися на те, що подобається вам, а не визнано трендовим.